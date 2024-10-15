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Экс-вокалист Дмитрий Спирин не оплатил почти 130 тысяч рублей налогов

У экс-вокалиста группы «Тараканы!» не оплачены налоги и сборы на сумму 129 306 рублей, включая пени.

Источник: Аргументы и факты

Судебные приставы планируют взыскать с бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* задолженность по налогам и сборам на сумму почти 130 тысяч рублей, передает РИА Новости.

По данным базы судебных приставов, его долг составляет 129 306 рублей, включая пени.

Также с 2023 года за Спириным числится задолженность по кредитным платежам.

Ранее сообщалось, что продюсер и композитор Андрей Литягин, известный как один из создателей группы «Мираж», не заплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.