Экс-вокалист Дмитрий Спирин не оплатил почти 130 тысяч рублей налогов

Судебные приставы планируют взыскать с бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина* задолженность по налогам и сборам на сумму почти 130 тысяч рублей, передает РИА Новости.
По данным базы судебных приставов, его долг составляет 129 306 рублей, включая пени.
Также с 2023 года за Спириным числится задолженность по кредитным платежам.
Ранее сообщалось, что продюсер и композитор Андрей Литягин, известный как один из создателей группы «Мираж», не заплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.