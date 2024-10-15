У Омска нарушилось авиасообщение с Москвой

Так, первый из них стартовал на 29 минут позднее графика, в 5:34 вместо 5:05. Время задержки следующего оказалось более продолжительным, борт покинул воздушную гавань в 6:34 вместо 5:50, то есть с 44-минутным опозданием.
Судя по всему, наибольшие трудности возникли у борта, вылет которого планировался в 6:30. По предварительным данным, он отложен до 10:15, то есть на 3 часа 45 минут.
Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, его «обгонит» следующий по расписанию рейс до Москвы, запланированный на 6:50, даже при условии продолжительной задержки — до 9:10.
Примечательно, что в каждом из случаев перелет осуществляется разным перевозчиком, задержка фиксируется в месте отправки каждого из бортов под осуществление рейса.
Не исключено, что роль в нарушениях графика сыграли погодные условия, а именно туман.