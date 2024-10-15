Борис Кубай рассказал, когда Приморье накроет волна холода — до 15 градусов мороза

Главный синоптик Приморья рассказал, когда в край вторгнется волна холода, сообщает ИА PrimaMedia. Этот вопрос ранее обсуждался на синоптическом консилиуме, подчеркнули в пресс-службе Примгидромета.
По словам метеоролога, первая волна холода накроет территорию Приморья в ночь на среду, 16 октября. Температура воздуха понизится на 6−8 градусов. Далее, как отметил Борис Кубай, еще одну порцию похолодания стоит ждать в предстоящие выходные: температура воздуха понизится уже на 10−15 градусов, а кое-где и больше. При этом на севере края столбики термометров могут опускаться ниже −15 градусов. Словом, ожидается значительное похолодание.
«Волны холода будут вызваны прохождением холодных атмосферных фронтов разной интенсивности. Эти похолодания будут носить кратковременный характер, поскольку за волнами холода последуют волны относительного тепла, но все же общий температурный тренд будет направлен в сторону дальнейшего понижения. Готовимся к зиме», — подчеркнул начальник Примгидромета.
Напомним, во вторник над территорией края будет смещаться атмосферный фронт. Местами небольшие и умеренный дожди, в отдельных районах сильные. Во второй половине дня вновь усилится ветер, но уже северо-западного направления. Общий фон максимальных температур составит +18…+23 °C. В тыл уходящему фронту начнёт вторгаться холодная воздушная масса. В западной половине к вечеру температура понизится на 4−7 градусов.