Борис Кубай рассказал, когда Приморье накроет волна холода — до 15 градусов мороза

По словам метеоролога, первая волна холода накроет территорию Приморья в ночь на среду, 16 октября. Температура воздуха понизится на 6−8 градусов. Далее, как отметил Борис Кубай, еще одну порцию похолодания стоит ждать в предстоящие выходные: температура воздуха понизится уже на 10−15 градусов, а кое-где и больше. При этом на севере края столбики термометров могут опускаться ниже −15 градусов. Словом, ожидается значительное похолодание.