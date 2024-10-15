Обширный антициклон прогреет воздух в Челябинской области до +10

Облаков в зоне его влияния будет мало, обойдется без дождей, днем солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздух — до плюс 5−10 градусов. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с.
В Челябинске во вторник плюс 6−8. В семь утра в центре города минус 4, влажность 79%, штиль, атмосферное давление 751 мм ртутного столба, что значительно выше нормы.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19 часов 18 октября в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше действует предупреждение о НМУ первой степени.
В течение этой недели ожидается антициклональный тип погоды. В связи с преобладанием высокого давления ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков и со слабым ветром. А с контрастными температурами в дневные часы снежный покров будет постепенно разрушаться, в ночные и утренние часы в отдельных районах сохраняться гололедица.
«Небольшие осадки вероятны лишь к концу недели в связи с прохождением через регион фронтального раздела», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.