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Обширный антициклон прогреет воздух в Челябинской области до +10

Сегодня, 15 октября, синоптическую ситуацию в Челябинской области продолжит формировать обширный антициклон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +5° 2 м/с 81% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Облаков в зоне его влияния будет мало, обойдется без дождей, днем солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздух — до плюс 5−10 градусов. Ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с.

В Челябинске во вторник плюс 6−8. В семь утра в центре города минус 4, влажность 79%, штиль, атмосферное давление 751 мм ртутного столба, что значительно выше нормы.

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19 часов 18 октября в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше действует предупреждение о НМУ первой степени.

В течение этой недели ожидается антициклональный тип погоды. В связи с преобладанием высокого давления ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков и со слабым ветром. А с контрастными температурами в дневные часы снежный покров будет постепенно разрушаться, в ночные и утренние часы в отдельных районах сохраняться гололедица.

«Небольшие осадки вероятны лишь к концу недели в связи с прохождением через регион фронтального раздела», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.