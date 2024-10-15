Обширный антициклон прогреет воздух в Челябинской области до +10

В течение этой недели ожидается антициклональный тип погоды. В связи с преобладанием высокого давления ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков и со слабым ветром. А с контрастными температурами в дневные часы снежный покров будет постепенно разрушаться, в ночные и утренние часы в отдельных районах сохраняться гололедица.