Мурашко: полный переход на электронные медкарты завершится в 2024 году

В России полностью завершится переход на электронные медицинские карты в этом году. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, практически все больницы перешли на новый формат документооборота. Некоторые продолжают только дублировать информацию на бумаге.
Министерство уже несколько лет проводит системную работу по цифровой трансформации отрасли. В результате стал появляться единый цифровой контур в здравоохранении. Во всех регионах уже оформлена базовая инфраструктура — 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы.
Ранее Мурашко рассказал, почему российская система здравоохранения эффективна. Большое значение в построении современной модели здравоохранения имеет принцип Семашко.