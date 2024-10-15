Мурашко: полный переход на электронные медкарты завершится в 2024 году

Министерство уже несколько лет проводит системную работу по цифровой трансформации отрасли. В результате стал появляться единый цифровой контур в здравоохранении. Во всех регионах уже оформлена базовая инфраструктура — 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы.