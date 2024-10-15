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В Омске открыли первый каток сезона

Каток заработал в омской МЕГЕ.

Источник: Аргументы и факты

Впервые за последние полгода в омской МЕГЕ заработал внутренний каток. Он не работал почти шесть месяцев по техническим причинам.

Первые посетители могут прийти покататься на коньках уже в 10 часов утра, последний сеанс начинается в половину девятого вечера.

Стоимость выхода на лёд подорожала на 50 рублей, — сообщили в администрации торгового центра. Стоимость проката коньков осталась прежней: 150 рублей. Желающие могут также наточить свои коньки.

Интересно, что омичи теперь могут приобрести абонемент на каток в МЕГЕ.

Ранее мы писали, что до конца этого года в Омске отремонтируют 28 хоккейных коробок во всех округах.

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