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О выходных в ноябре 2024 стало известно жителям Новосибирска

В Новосибирске опубликован календарь выходных и праздничных дней последнего месяца осени 2024 года.

Источник: VK

В Новосибирске опубликован календарь выходных и праздничных дней последнего месяца осени 2024 года.

Работающая часть населения Новосибирска будет трудиться 21 день, это касается тех, кто работает по графику 5/2. Выходные дни выпадают на 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. На рабочих неделя не ожидается выходных в связи с праздником.

Главным событием ноября станет День народного единства, он будет отмечаться в понедельник, 4 числа. Согласно распоряжению Правительства, суббота (2 ноября) станет сокращенным днем для тех, кто учится или работает в этот день. Выходной переносится на 30 апреля 2025 года.

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