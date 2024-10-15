О выходных в ноябре 2024 стало известно жителям Новосибирска

Главным событием ноября станет День народного единства, он будет отмечаться в понедельник, 4 числа. Согласно распоряжению Правительства, суббота (2 ноября) станет сокращенным днем для тех, кто учится или работает в этот день. Выходной переносится на 30 апреля 2025 года.