Пора доставать шапки: назван самый холодный день этой недели в Приморье

К концу рабочей недели к южному побережью подойдет циклон, который начнет оказывать влияние на регион уже в пятницу. Ночь пройдет без существенных осадков, но температура опустится до +1…+10 °С, а в горных районах возможны отрицательные значения до −1…-6 °С. Днем в некоторых местах начнутся дожди, южный ветер усилится, и воздух прогреется до +12…+18 °С.