Пора доставать шапки: назван самый холодный день этой недели в Приморье

«Самый холодный день ожидается 16 октября, дневные температуры в пределах +9…+15 °С. В дальнейшем дневные температуры будут выше, +13…+20 °С», — рассказали синоптики.
К концу рабочей недели к южному побережью подойдет циклон, который начнет оказывать влияние на регион уже в пятницу. Ночь пройдет без существенных осадков, но температура опустится до +1…+10 °С, а в горных районах возможны отрицательные значения до −1…-6 °С. Днем в некоторых местах начнутся дожди, южный ветер усилится, и воздух прогреется до +12…+18 °С.
Во Владивостоке вечером ветер изменит направление на северо-западное, а температура опустится до +10…+12 °С.
Середина недели обещает быть самой холодной, также без осадков. Ночью температура упадет до +3…+5 °С, а днем не превысит +9…+11 °С.
В четверг ожидаются ясные дни, ночные температуры поднимутся до +7…+10 °С, а днем составят +14…+17 °С.
В пятницу, 18 октября, облачность увеличится, ночь пройдет без значительных осадков, а температура останется на уровне предыдущей ночи. Днем будет прохладно и ветрено, возможны дожди, максимальная температура составит +10…+13 °С.
Ранее сообщалось, что уже в 2025 году во Владивостоке может появиться туристический налог. Новый муниципальный правовой акт подготовила мэрия дальневосточной столицы.