Новому питомцу красноярского зоопарка выбрали имя

Напомним, трехлетний самец кинкажу приехал в красноярский «Роев ручей» в конце августа из новосибирского зоопарка. Родители зверька тоже из зоопарка, а вот бабушка и дедушка жили в дикой природе, они с Гайаны (маленькая страна в Южной Америке).
Сейчас наш кинкажу живет в вольере в комплексе «Экзотические животные».
Имя новому питомцу помогали выбирать красноярцы. Самый интересный вариант, по мнению зоологов парка, — Коржик.
«Очень уж этот “медовый медведь” и по цвету, и по мимимишности, напоминает медовый пряник, коржик. Так и решили, пусть будет Коржик», — рассказали в пресс-службе «Роева ручья».
В парке также добавили, что в ближайшем будущем у нашего Коржика может появиться подруга.