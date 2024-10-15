Новому питомцу красноярского зоопарка выбрали имя

Напомним, трехлетний самец кинкажу приехал в красноярский «Роев ручей» в конце августа из новосибирского зоопарка. Родители зверька тоже из зоопарка, а вот бабушка и дедушка жили в дикой природе, они с Гайаны (маленькая страна в Южной Америке).