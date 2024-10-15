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Новому питомцу красноярского зоопарка выбрали имя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Малышу кинкажу придумали имя красноярцы.

Источник: Роев Ручей

Напомним, трехлетний самец кинкажу приехал в красноярский «Роев ручей» в конце августа из новосибирского зоопарка. Родители зверька тоже из зоопарка, а вот бабушка и дедушка жили в дикой природе, они с Гайаны (маленькая страна в Южной Америке).

Сейчас наш кинкажу живет в вольере в комплексе «Экзотические животные».

Имя новому питомцу помогали выбирать красноярцы. Самый интересный вариант, по мнению зоологов парка, — Коржик.

«Очень уж этот “медовый медведь” и по цвету, и по мимимишности, напоминает медовый пряник, коржик. Так и решили, пусть будет Коржик», — рассказали в пресс-службе «Роева ручья».

В парке также добавили, что в ближайшем будущем у нашего Коржика может появиться подруга.

флора и фауна