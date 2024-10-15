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В Омске на весь день отключат воду в домах трех округов

Специалисты омского водоканала в среду, 16 октября 2024 года, проведут плановые ремонтные работы по трем адресам.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, с 10 до 20 часов работы запланированы на водопроводе по улице Осоавиахимовская, 159 в Центральном административном округе.

Под отключение попадают:

— ул. 17 Северная, 77а/2, 77Ак2;

— ул. Осоавиахимовская, 157, 159, 161а, 161/1, 161Б.

С 10 до 23 часов специалисты выполнят ремонт на водопроводе по улице Вокзальной, 22 в Ленинском административном округе.

Воды не будет по адресам:

— ул. Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39;

— ул. Вокзальная, 22.

Здесь установят машину с питьевой водой: с 10 до 15 часов — по ул. Карбышева, 38; с 15 часов до завершения работ — по ул. Вокзальной, 22.

В этот же день с 10 часов до полуночи планируется отключение водопровода по улице Крупской в Кировском округе.

Под отключение попадают дома по улице Крупской 14,14/1,14/2,14/3,14/4,14/5. Машина с питьевой водой будет установлена у дома по ул. Крупской 14/2.

ЖКХ