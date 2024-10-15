В Омске на весь день отключат воду в домах трех округов

Так, с 10 до 20 часов работы запланированы на водопроводе по улице Осоавиахимовская, 159 в Центральном административном округе.
Под отключение попадают:
— ул. 17 Северная, 77а/2, 77Ак2;
— ул. Осоавиахимовская, 157, 159, 161а, 161/1, 161Б.
С 10 до 23 часов специалисты выполнят ремонт на водопроводе по улице Вокзальной, 22 в Ленинском административном округе.
Воды не будет по адресам:
— ул. Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39;
— ул. Вокзальная, 22.
Здесь установят машину с питьевой водой: с 10 до 15 часов — по ул. Карбышева, 38; с 15 часов до завершения работ — по ул. Вокзальной, 22.
В этот же день с 10 часов до полуночи планируется отключение водопровода по улице Крупской в Кировском округе.
Под отключение попадают дома по улице Крупской 14,14/1,14/2,14/3,14/4,14/5. Машина с питьевой водой будет установлена у дома по ул. Крупской 14/2.