Звезда балета Полунин получил премию за постановку по Булгакову

В Новом Манеже 14 октября объявили имена лауреатов премии правительства Москвы в области исполнительских искусств «Арт-платформа». Ее вручили впервые. Наградой отметили как государственные, так и частные организации и проекты.
В номинации «Мультимедиа» премию вручили звезде мирового балета Сергею Полунину. Год назад он представил поклонникам хореографическое прочтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За призом он вышел на сцену вместе с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. Супруги в постановке сыграли главные роли.
«Мы ложились в 5 утра, порой спали прямо на полу в репзале, а в 10 часов уже вставали к станку. И так несколько месяцев. Дети нас потеряли. В результате поставили мультижанровый спектакль, в котором сошлись 87 треков Эдуарда Артемьева и “Гражданской обороны”, где собраны 137 образов героев», — признался Сергей Полунин.
Также среди лауреатов: спектакль «Сашашишин» театра «Современник», «Я — Сергей Образцов» Театра кукол Сергея Образцова, фестиваль Театра Вахтангова во Владикавказе, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» компаний «Бродвей Москва» и МТС Live.
Торжественная церемония награждения состоялась в пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже. Его руководитель Дмитрий Бикбаев выступил инициатором создания премии.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 во вторник, 15 октября:
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