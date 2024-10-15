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Звезда балета Полунин получил премию за постановку по Булгакову

Источник: Известия

В Новом Манеже 14 октября объявили имена лауреатов премии правительства Москвы в области исполнительских искусств «Арт-платформа». Ее вручили впервые. Наградой отметили как государственные, так и частные организации и проекты.

В номинации «Мультимедиа» премию вручили звезде мирового балета Сергею Полунину. Год назад он представил поклонникам хореографическое прочтение романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За призом он вышел на сцену вместе с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. Супруги в постановке сыграли главные роли.

«Мы ложились в 5 утра, порой спали прямо на полу в репзале, а в 10 часов уже вставали к станку. И так несколько месяцев. Дети нас потеряли. В результате поставили мультижанровый спектакль, в котором сошлись 87 треков Эдуарда Артемьева и “Гражданской обороны”, где собраны 137 образов героев», — признался Сергей Полунин.

Также среди лауреатов: спектакль «Сашашишин» театра «Современник», «Я — Сергей Образцов» Театра кукол Сергея Образцова, фестиваль Театра Вахтангова во Владикавказе, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» компаний «Бродвей Москва» и МТС Live.

Торжественная церемония награждения состоялась в пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже. Его руководитель Дмитрий Бикбаев выступил инициатором создания премии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 во вторник, 15 октября:

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