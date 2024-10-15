Звезда балета Полунин получил премию за постановку по Булгакову

«Мы ложились в 5 утра, порой спали прямо на полу в репзале, а в 10 часов уже вставали к станку. И так несколько месяцев. Дети нас потеряли. В результате поставили мультижанровый спектакль, в котором сошлись 87 треков Эдуарда Артемьева и “Гражданской обороны”, где собраны 137 образов героев», — признался Сергей Полунин.