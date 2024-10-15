В Красноярске днем засняли необычную сову

В Красноярске обнаружили скрытную сову. Об этом сообщили в краевом Лесопожарном центре.
Длиннохвостую неясыть засняли в одном из парков Красноярска. Сова сидела на ветке дерева в разгар дня.
Позже неясыть поспешила скрыться от людских глаз, маневрируя между деревьями.
Стоит отметить, что сова может напасть при защите гнезда и птенцов. Она способна мощным ударом проломить голову.
«Она бросается в бесшумное пике, выставляя вперёд крючковатые когти. Последнее, что увидит её враг — своё отражение в бездонных тёмных глазах», — отметили в Лесопожарном центре.
Ближе к зиме неясыти перебираются в город, поскольку здесь проще добыть мышей, крыс, ворон, голубей, галок, которыми они питаются. В основном они уничтожают больных птиц и держат под контролем численность грызунов. Поэтому являются санитарами леса.
Ранее сообщалось о бабочке, которая умеет шипеть и пугать глазами. Она живет в лесах Красноярского края.