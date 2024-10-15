В Красноярске днем засняли необычную сову

Ближе к зиме неясыти перебираются в город, поскольку здесь проще добыть мышей, крыс, ворон, голубей, галок, которыми они питаются. В основном они уничтожают больных птиц и держат под контролем численность грызунов. Поэтому являются санитарами леса.