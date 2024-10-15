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В Красноярске днем засняли необычную сову

Длиннохвостая неясыть днем сидела на ветке в одном из парков Красноярска.

Источник: КГАУ "Лесопожарный центр"

В Красноярске обнаружили скрытную сову. Об этом сообщили в краевом Лесопожарном центре.

Длиннохвостую неясыть засняли в одном из парков Красноярска. Сова сидела на ветке дерева в разгар дня.

Позже неясыть поспешила скрыться от людских глаз, маневрируя между деревьями.

Стоит отметить, что сова может напасть при защите гнезда и птенцов. Она способна мощным ударом проломить голову.

«Она бросается в бесшумное пике, выставляя вперёд крючковатые когти. Последнее, что увидит её враг — своё отражение в бездонных тёмных глазах», — отметили в Лесопожарном центре.

Ближе к зиме неясыти перебираются в город, поскольку здесь проще добыть мышей, крыс, ворон, голубей, галок, которыми они питаются. В основном они уничтожают больных птиц и держат под контролем численность грызунов. Поэтому являются санитарами леса.

Ранее сообщалось о бабочке, которая умеет шипеть и пугать глазами. Она живет в лесах Красноярского края.

флора и фауна