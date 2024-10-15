Осужденный за хищения экс-директор клиники Мешалкина проиграл апелляцию

Наказание, назначенное обвиняемым — бывшему директору клиники, академику РАН Александру Караськову, его супруге и заместителю Ирине Бойцовой, двум предпринимателям, занимавшихся поставками медизделий в клинику — оставлено без изменений, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. Осужденные, которые находятся в СИЗО, отказались от личного участия в рассмотрении жалобы.
Приговор по этому делу Центральный районный суд Новосибирска вынес в апреле 2024 года. Тогда подсудимым назначили соответственно 3,5 года и 3 года колонии общего режима, двое предпринимателей, занимавшиеся поставками медизделий в НМИЦ, получили 4,5 года и 4 года 4 месяца заключения. После оглашения приговора всех четверых вязли под стражу.
В 2019 году сотрудники новосибирского управления ФСБ России выявили крупные хищения в клинике Мешалкина, их размер, говорится в деле, составил свыше 1,8 млрд руб. Под следствием оказались глава медцентра, академик РАН Александр Караськов, его заместитель и жена Ирина Бойцова, а также поставщики медизделий.
Еще один фигурант дела, замдиректора клиники, член-корреспондент РАН Евгений Покушалов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска назначил ему 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. В марте прошлого года суд удовлетворил прошение ученого об условно-досрочном освобождении.