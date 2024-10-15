Осужденный за хищения экс-директор клиники Мешалкина проиграл апелляцию

Приговор по этому делу Центральный районный суд Новосибирска вынес в апреле 2024 года. Тогда подсудимым назначили соответственно 3,5 года и 3 года колонии общего режима, двое предпринимателей, занимавшиеся поставками медизделий в НМИЦ, получили 4,5 года и 4 года 4 месяца заключения. После оглашения приговора всех четверых вязли под стражу.