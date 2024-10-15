Верховный суд не поддержал пермского экс-министра в споре с Минприроды

Арбитражный суд Пермского края в требованиях предпринимателя отказал. Это решение было отменено апелляцией и «устояло» в кассационной инстанции. Минприроды и «Охотхозяйство “Беляевское” указывали в жалобах, что право собственности и аренды Виктора Федоровского на земельные участки возникло только в 2021 году, а соглашение было заключено раньше. По мнению заявителей, в этих условиях его согласие на их использование не требуется. В начале октября суд удовлетворил их жалобы, отменив решения апелляции и кассации. На данный момент опубликована только резолютивная часть определения.