Катя Лель отозвала иск о защите чести и достоинства против Кушанашвили

Певица Катя Лель отозвала свой иск о защите чести и уважения к Отару Кушанашвили, который высмеял ее в одном из своих видео на YouTube. Об этом сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы.
По информации суда, представитель истца отказался от исковых требований, в результате чего производство по делу было прекращено.
Ранее Лель подал иск, утверждая, что высказывания Кушанашвили в его видеоролике наносят вред ее репутации и создают негативный имидж в глазах общественности. Певица требует удаления видео с YouTube-канала, проверки информации и возмещения морального ущерба.
Певица потребовала 6 млн рублей в качестве моральной компенсации, еще 477,6 тысячи рублей составили судебные издержки.