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Облачно и без осадков: жителям Самарской области рассказали о погоде 15 октября

В Самарской области ожидаются заморозки 15 октября.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 87% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области осеннее ненастье планирует проявить себя в полном масштабе. В ближайшие дни в регионе ожидается перемещение атлантического вихря, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Ночью с 14 на 15 октября ожидается понижение температуры, местами отметка столбика термометра достигнет −11 градусов. Ветер юго-восточный, 7…12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +6…+11 градусов, — отметили синоптики.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что подобное понижение температуры может способствовать образованию гололедицы. Автолюбителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.