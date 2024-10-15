Облачно и без осадков: жителям Самарской области рассказали о погоде 15 октября

В Самарской области осеннее ненастье планирует проявить себя в полном масштабе. В ближайшие дни в регионе ожидается перемещение атлантического вихря, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Ночью с 14 на 15 октября ожидается понижение температуры, местами отметка столбика термометра достигнет −11 градусов. Ветер юго-восточный, 7…12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +6…+11 градусов, — отметили синоптики.
Кроме того, специалисты подчеркивают, что подобное понижение температуры может способствовать образованию гололедицы. Автолюбителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.