В Саратове создали упрощенные устройства для сварки материалов

САРАТОВ, 15 октября. /ТАСС/. Ученые в Саратове создали упрощенные устройства для сварки под давлением, которые обеспечат надежное соединение твердых материалов с сохранением их целостности. Разработанная конструкция позволила снизить стоимость оборудования в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю. А.
Речь идет о двух технологиях для диффузионной сварки, с помощью которых можно легко соединять металлические детали с керамическими, стеклянными, сапфировыми, графитовыми. Новизна и уникальность разработок подтверждена патентами РФ.
«Ученые СГТУ разработали и запатентовали устройства для сварки под давлением, которые могут быть использованы в электронной и авиационной промышленности. Такие инновационные разработки гарантируют надежное соединение твердых материалов, при этом сохраняя их целостность и исходные характеристики. Интересной особенностью является упрощенная конструкция и отсутствие температурной измерительной системы», — сообщили в вузе.
Как пояснили в университете, в результате упрощения конструкции устройства стоимость оборудования снизилась в три раза. Увеличение скорости нагрева в электромагнитном поле позволило на порядок повысить производительность. Контроль технологического процесса ведется по одному параметру, что значительно упрощает эксплуатацию оборудования.
«В электронной и авиационной промышленности широко применяются различные способы сварки под давлением, при выборе которых учитываются физико-химические свойства деталей и характеристики швов. Сварка под давлением позволяет соединять самые разные материалы и металлы, например, металл со стеклом, металл с керамикой. В отличие от традиционных методов, этот относительно новый способ соединения достаточно прост и удобен в использовании. Разработанные нами устройства обеспечивают максимально плотное неразъемное соединение изделий из разнородных материалов», — приводятся слова одного из авторов проекта Александра Зоркина.
Как отметили в СГТУ, сварка под давлением считается одним из самых надежных и эффективных способов соединения металлических изделий. Она требует в разы меньших энергозатрат и считается экологичной, так как в процессе не выделяются вредные продукты горения.
Одна из разработанных моделей содержит вакуумную камеру, нагреватель, нижний шток для установки свариваемых деталей. Благодаря устройству получаются сварные швы без дефектов, неровностей и избыточных капель расплавленного металла, уменьшается деформация конструкции сварного соединения. В другой разработке предполагается использование процесса индукционного нагрева, при котором давление создается за счет электромагнитных сил. Это позволяет исключить сам механизм давления.
Испытания устройств для сварки под давлением прошли на сварочной установке, которая располагается на базе кафедры «Сварка и металлургия» СГТУ. Авторами проектов стали доктор технических наук, профессор кафедры «Сварка и металлургия» Зоркин, доктор технических наук, заведующий кафедрой Игорь Родионов и преподаватель Надежда Вавилина.