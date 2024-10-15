В Саратове создали упрощенные устройства для сварки материалов

«В электронной и авиационной промышленности широко применяются различные способы сварки под давлением, при выборе которых учитываются физико-химические свойства деталей и характеристики швов. Сварка под давлением позволяет соединять самые разные материалы и металлы, например, металл со стеклом, металл с керамикой. В отличие от традиционных методов, этот относительно новый способ соединения достаточно прост и удобен в использовании. Разработанные нами устройства обеспечивают максимально плотное неразъемное соединение изделий из разнородных материалов», — приводятся слова одного из авторов проекта Александра Зоркина.