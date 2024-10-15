В Башкирии температура воздуха опустится до −12 градусов

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Согласно ему, жителей республики ждут сухие, ясные, но холодные дни.
Во вторник, 15 октября, днем температура воздуха прогреется максимум до +7…+12 градусов. Осадков в этот день синоптики Башгидрометцентра не предвидят.
В среду, 16 октября, характер погоды не изменится. Столбики термометров днем покажут +6…+11 градусов, а вот ночью ожидается существенное похолодание.
— В ночные часы в большинстве районов Башкирии столбики покажут −2…-7 градусов, местами температура упадет до −12 градусов, — заключили метеорологи.