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В Башкирии температура воздуха опустится до −12 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Сейчас в Олбани: +6° 5 м/с 81% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Согласно ему, жителей республики ждут сухие, ясные, но холодные дни.

Во вторник, 15 октября, днем температура воздуха прогреется максимум до +7…+12 градусов. Осадков в этот день синоптики Башгидрометцентра не предвидят.

В среду, 16 октября, характер погоды не изменится. Столбики термометров днем покажут +6…+11 градусов, а вот ночью ожидается существенное похолодание.

— В ночные часы в большинстве районов Башкирии столбики покажут −2…-7 градусов, местами температура упадет до −12 градусов, — заключили метеорологи.