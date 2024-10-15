Суперлуние в Крыму — когда смотреть и ждать ли гигантских приливов

«Суперлуние — небесное явление, когда мы видим диск нашего естественного спутника больше, чем в обычное время. Поскольку орбита его выгнута, при ближней точке, когда совпадает еще и ряд других параметров, диск Луны визуально становится больше и ярче», — сказал эксперт.
По статистике, земляне могу наблюдать это красивое явление два-три раза в год, поэтому уникальным событие не является и ощутимого влияния на Землю не оказывает, продолжает ученый.
«Просто красивый визуальный эффект. С точки зрения официальной науки большая Луна никак не влияет на самочувствие человека. И ожидать каких-то связанных с этим природных явлений тоже не нужно: никаких гигантских приливов и отливов не будет».
Он уточняет, что Суперлуну можно будет видеть с 17 октября. В 03:47 она окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году — 357 172 километра. Если не помешает облачность, увидеть большой и яркий диск можно будет во всех точках планеты с наступлением темноты.
При этом ученый напомнил о другом небесном явлении, которое можно наблюдать в небе над всей территорией России и в Крыму с 12 октября. Речь о комете Цзыцзиньшань, которая превосходит по яркости Венеру, и которую можно увидеть невооруженным глазом.
«Эта комета стала самой яркой за последнее десятилетие. С каждым днем ее яркость будет падать, но пока мы ее можем наблюдать без каких-либо инструментов, если выехать из зоны городской засветки и смотреть на западный горизонт. Еще две-три недели ежедневно с 18:30 примерно в течение часа прекрасно видны и ее тело, и хвост. Если взять с собой фотоаппаратуру, то получите классные снимки», — уверяет Лазаренко.