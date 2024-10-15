Суперлуние в Крыму — когда смотреть и ждать ли гигантских приливов

«Эта комета стала самой яркой за последнее десятилетие. С каждым днем ее яркость будет падать, но пока мы ее можем наблюдать без каких-либо инструментов, если выехать из зоны городской засветки и смотреть на западный горизонт. Еще две-три недели ежедневно с 18:30 примерно в течение часа прекрасно видны и ее тело, и хвост. Если взять с собой фотоаппаратуру, то получите классные снимки», — уверяет Лазаренко.