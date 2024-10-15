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Суперлуние в Крыму — когда смотреть и ждать ли гигантских приливов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 17 октября жители Северного полушария Земли, и в частности крымчане смогут наблюдать красивое небесное явление — Суперлуние. О том, когда Луна будет самой большой и какое влияние это окажет на нашу планету, РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.

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Источник: РИА "Новости"

«Суперлуние — небесное явление, когда мы видим диск нашего естественного спутника больше, чем в обычное время. Поскольку орбита его выгнута, при ближней точке, когда совпадает еще и ряд других параметров, диск Луны визуально становится больше и ярче», — сказал эксперт.

По статистике, земляне могу наблюдать это красивое явление два-три раза в год, поэтому уникальным событие не является и ощутимого влияния на Землю не оказывает, продолжает ученый.

«Просто красивый визуальный эффект. С точки зрения официальной науки большая Луна никак не влияет на самочувствие человека. И ожидать каких-то связанных с этим природных явлений тоже не нужно: никаких гигантских приливов и отливов не будет».

констатирует Лазаренко

Он уточняет, что Суперлуну можно будет видеть с 17 октября. В 03:47 она окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году — 357 172 километра. Если не помешает облачность, увидеть большой и яркий диск можно будет во всех точках планеты с наступлением темноты.

При этом ученый напомнил о другом небесном явлении, которое можно наблюдать в небе над всей территорией России и в Крыму с 12 октября. Речь о комете Цзыцзиньшань, которая превосходит по яркости Венеру, и которую можно увидеть невооруженным глазом.

«Эта комета стала самой яркой за последнее десятилетие. С каждым днем ее яркость будет падать, но пока мы ее можем наблюдать без каких-либо инструментов, если выехать из зоны городской засветки и смотреть на западный горизонт. Еще две-три недели ежедневно с 18:30 примерно в течение часа прекрасно видны и ее тело, и хвост. Если взять с собой фотоаппаратуру, то получите классные снимки», — уверяет Лазаренко.