В Большереченском зоопарке объявили конкурс на имя для обезьянки с чубчиком

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо предложить имя или несколько имен в комментарии к посту в группе. Важно, чтобы каждый участник написал всего 1 комментарий и если вариантов имен несколько, то указал их через запятую. Если кто-то предложит два одинаковых имени, победа останется за тем, кто сделал это раньше.