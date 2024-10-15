В Большереченском зоопарке объявили конкурс на имя для обезьянки с чубчиком

В одном из самых известных зоопарков Омской области объявили конкурс на лучшее имя для недавно родившейся обезьянки. Организаторы конкурса обещают приятный сюрприз победителю. Для того, чтобы было легче подобрать подходящее имя, специалисты зоопарка рассказали о характере малыша.
«Исходные данные: малыш родился в августе, проявляет исключительное любопытство и смелость, пытается уже самостоятельно исследовать свой вольер и отойти от матери (хотя та упорно не пускает). Внешние данные поражают действительным отличием от старшего брата: шерсть малыша чёрного оттенка. Голову “венчает” умилительный чубчик», — отметили в зоопарке.
Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо предложить имя или несколько имен в комментарии к посту в группе. Важно, чтобы каждый участник написал всего 1 комментарий и если вариантов имен несколько, то указал их через запятую. Если кто-то предложит два одинаковых имени, победа останется за тем, кто сделал это раньше.
Конкурс длится до 20 октября включительно.