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Светофоры отключили на двух перекрестках Иркутска из-за плановых работ

На пересечении улиц Напольной и Ушаковской светофор заработает к 18:00.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 15 октября 2024 на нескольких перекрестках перестали работать светофоры. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, специалисты занимаются ремонтом, который был ранее запланирован.

— Внимание! В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 12:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Полярная и Московская, — рассказывают в мэрии.

Помимо этого на пересечении улиц Напольной и Ушаковской автоматический регулировщик не заработает до самого вечера. Специалисты также приступили к плановым работам, обещают закончить к 18:00.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и не забывать об ограничении, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 15 октября отключили отопление. Батареи остынут в некоторых домах Правобережного и Октябрьского округов.