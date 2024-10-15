«Известия» рассказали о плюсах фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фильм ругают за всё: за сюжет, за героев, за актерскую игру, за темп, за финал, за скудность декораций. Однако это вполне могло быть намерением режиссера фильма Тодда Филлипса и не просто исполнителя главной роли, но полноценного соавтора Хоакина Феникса. Потому что прием фильма публикой слишком сильно похож на развивающийся внутри него сюжет, а тот в свою очередь отсылает ко многим ключевым текстам в истории человечества. Словом, перед нами провокация высшей пробы, и уже это заставляет смотреть «Джокера» с огромным удовольствием.