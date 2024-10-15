«Известия» рассказали о плюсах фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Российские кинотеатры начали показы фильма «Джокер: Безумие на двоих» — самого громкого коммерческого провала этого года. «Известия» посмотрели картину и пришли к выводу, что новый «Джокер» — это самый эстетский и смелый из всех фильмов, которые когда-либо снимались по мотивам американских супергеройских комиксов.
В России картину сейчас можно увидеть в формате предсеансового обслуживания, прокатного удостоверения у нее нет. Рекламы в кинотеатрах, в том числе постеров фильма, тоже нет, и публика пока реагирует на новинку вяло: залы полупустые.
Бюджет в $200 млн означает, что, чтобы окупиться в кинопрокате, фильм должен собрать примерно в два с половиной раза больше. «Джокер» же за первый уикенд собрал $38 млн, а по итогам второго продемонстрировал сокрушительное падение на 81%, заработав $7 млн.
Фильм ругают за всё: за сюжет, за героев, за актерскую игру, за темп, за финал, за скудность декораций. Однако это вполне могло быть намерением режиссера фильма Тодда Филлипса и не просто исполнителя главной роли, но полноценного соавтора Хоакина Феникса. Потому что прием фильма публикой слишком сильно похож на развивающийся внутри него сюжет, а тот в свою очередь отсылает ко многим ключевым текстам в истории человечества. Словом, перед нами провокация высшей пробы, и уже это заставляет смотреть «Джокера» с огромным удовольствием.
Жанры мюзикла, судебной драмы и психологического триллера в новом «Джокере» второстепенны, так как Филлипс и Феникс делают полноценную трагедию. Трагедию в античном духе, где есть Герой и есть Рок, боги, хор. И нам под видом комиксового блокбастера презентовали именно ее. Реакция закономерная — как у тех, кто окружает Джокера: все норовят его пнуть на его «крестном пути», а он будто и сам этому радуется.
«Джокер: Безумие на двоих» — это эстетское кино, пожалуй, самое эстетское и смелое из всех, какие когда-либо снимались по мотивам американских супергеройских комиксов. Фильм, который добровольно обрек себя на распятие, потому что совершенно ясно, чего хотела публика и как этого можно было добиться. Он заслуживает большого экрана и хорошего звука.
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