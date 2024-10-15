Севастополь во вторник частично останется без света

В связи с ремонтными работами с 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии в СНТ «Сапун-Гора». Также в это время не будет света в некоторых домах на улицах Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова, Ильи Юткевича, Командира Малахова, Летчица Литвиновой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Подполковника Бондаря, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Могилевская, Модлинская, Томская, Кронштадская, Фильченкова, Курской, 2-я Бастионная, Синопская, Хрулева, Туннельная, ПКИЗ «Подводник», проезд Полоцкий, переулки Кирьянова, Блиндажный, Берманский.