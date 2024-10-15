Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре дня розыска: в Башкирии свернули поиски 14-летней девочки

В Башкирии завершились поиски 14-летней девочки.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 14-летней девочки. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей».

Жительница Иглино пропала 11 октября. Сегодня утром 15 октября, спустя почти четыре дня, волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! — заявили добровольцы.

Где все это время была подросток — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.