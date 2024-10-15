Четыре дня розыска: в Башкирии свернули поиски 14-летней девочки

В Башкирии завершились поиски 14-летней девочки. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей».
Жительница Иглино пропала 11 октября. Сегодня утром 15 октября, спустя почти четыре дня, волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! — заявили добровольцы.
Где все это время была подросток — не уточняется.
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