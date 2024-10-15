Омичи испугались разворачивающегося трамвая на Жукова

Однако все оказалось не так страшно. Как объяснили другие комментаторы, трамвай просто поворачивал на кольцо, расположенное на этом перекрестке. Хотя в регулярных маршрутах кольцо не используется, трамвай может развернуться там при необходимости поехать в депо. Кроме того, в случае ремонта путей по улице Лермонтова трамваи направляют именно на это кольцо.