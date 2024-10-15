Омичи испугались разворачивающегося трамвая на Жукова

Накануне в группе ЧП «Омск» появилось фото трамвая, предположительно сошедшего с рельсов на пересечении Жукова и улице Лермонтова. Трамвай стоял поперек путей. Сразу же в комментариях появились посты, связанные с тем, что трамвай захотел покинуть Омск. Другие предположили, что транспорт ездит на летней резине.
Однако все оказалось не так страшно. Как объяснили другие комментаторы, трамвай просто поворачивал на кольцо, расположенное на этом перекрестке. Хотя в регулярных маршрутах кольцо не используется, трамвай может развернуться там при необходимости поехать в депо. Кроме того, в случае ремонта путей по улице Лермонтова трамваи направляют именно на это кольцо.