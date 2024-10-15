Первый снег ожидается в Приморье на этой неделе

В ночь с 15 на 16 октября на северной части края сохранятся осадки, в некоторых муниципалитетах дожди превратятся в снег. Минимальные температуры составят −1…-8 градусов по Цельсию, максимальные: +8…+16 °C. День будет ясным и холодным, ветреным.