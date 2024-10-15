Первый снег ожидается в Приморье на этой неделе

По словам синоптиков, 16 октября в Приморье погода изменится, выпадут осадки. Средняя температура воздуха составит +8…+16 °, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В ночь с 15 на 16 октября на северной части края сохранятся осадки, в некоторых муниципалитетах дожди превратятся в снег. Минимальные температуры составят −1…-8 градусов по Цельсию, максимальные: +8…+16 °C. День будет ясным и холодным, ветреным.
Во Владивостоке ближе к ночи 15 октября может пройти дождь, усилится ветер. А вот к ночи уже все прекратится. В среду, 16 октября, средняя температура воздуха составит +10…+12 °C, осадков не предвидится.
Ранее «КП» писала о начале интенсивных дождей.