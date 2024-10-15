В Охотском море спасли мужчину, который два месяца дрейфовал в лодке

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Единственного выжившего, который два месяца дрейфовал в лодке в Охотском море, спасли рыбаки на судне «Ангел». Его брат и племянник, с которыми он стартовал, погибли. Пострадавший в тяжелом состоянии. Он рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она потеряла управление.