Кратковременные дожди и до +13°С ожидаются в Беларуси во вторник

В Минске, Гомеле и Могилеве во вторник будет облачно с прояснениями. В Минске возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), а в Гомеле и Могилеве 80−90%.Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +9…+11°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.