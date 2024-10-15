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Кратковременные дожди и до +13°С ожидаются в Беларуси во вторник

Во всех областных центрах, а также белорусской столице сегодня возможен небольшой кратковременный дождь.

Сейчас в Олбани: +6° 5 м/с 81% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений в Беларуси во вторник не ожидается, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +7…+13°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гомеле и Могилеве во вторник будет облачно с прояснениями. В Минске возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), а в Гомеле и Могилеве 80−90%.Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +9…+11°C. Ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Витебске ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +8…+10°C, ветер северо-западный 4−9 м/с.

В Бресте и Гродно будет немного теплее: +10…+12°C и +11…+13°C соответственно. В этих областных центрах во вторник также будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный 3−8 м/с.