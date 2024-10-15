В Самаре утром 15 октября перекрыли движение транспорта у Крымской площади

Утром во вторник, 15 октября, жители Самары сообщили, что движение транспорта у Крымской площади было перекрыто. Проезд заблокировали с четырех сторон, а возле кассационного суда была замечена пожарная машина. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.
«Полиция перекрыла движение (включая трамвайное) на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого в оба направления. Следим за развитием событий», — прокомментировали в департаменте транспорта Самары.
Официальные причины перекрытия не уточняются. К 8 утра движение на участке вновь открыли.
Напомним, с 15 октября в Самаре также перекрыли участок улицы Ставропольской на более чем две недели. Проезд от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской будет запрещен до 23:59 31 октября.