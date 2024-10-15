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В Тольятти закроют проезд из-за ремонта ж/д переезда 21−28 октября

В Тольятти ограничат движение транспорта по участку улицы Индустриальной из-за земляных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти временно ограничат движение транспорта по участку улицы Индустриальной. Это связано с земляными работами при проведении капитального ремонта железнодорожного переезда. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничение будет действовать с 21 по 28 октября 2024 года. Транспортное движение закрывается полностью, — рассказали в мэрии.

Работы на ж/д переезде проведут в районе дома № 136 по улице Ларина. Проехать не получится на части улицы Индустриальная с нерегулируемым многопутным железнодорожным переездом станции «Химическая».

Проезд закроют у железнодорожного разъезда № 3 ОАО 3-й путь со стороны улицы Индустриальной. Водителей просят заранее планировать пути объезда. Напомним, а в Самаре с 15 октября на две недели перекроют улицу Ставропольскую. Из-за этого автобус № 9 изменит маршрут движения.