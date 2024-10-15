Из Омска отправили крупный гуманитарный груз в ЛНР

Омичи собрали большую партию груза для нужд СВО. Отгрузка прошла накануне со склада Гумцентра Омской области. Омские волонтеры собрали не только необходимые по списку медикаменты, технику, вещи для обогрева, генераторы, но и именные посылки. Весь груз доставляется в зону СВО за 5 дней.