Из Омска отправили крупный гуманитарный груз в ЛНР

Омичи собрали большую партию груза для нужд СВО. Отгрузка прошла накануне со склада Гумцентра Омской области. Омские волонтеры собрали не только необходимые по списку медикаменты, технику, вещи для обогрева, генераторы, но и именные посылки. Весь груз доставляется в зону СВО за 5 дней.
Омичи передали землякам автомобили, мотоцикл, генераторы, квадроцикл, маскировочные сети, также продукты питания, питьевую воду, медикаменты и специальную технику. Традиционно такие фуры отправляются из разных уголков региона. Груз сформирован благодаря участию.
Груз сформирован благодаря помощи «ОНФ» Омской области, администраций муниципальных районов, волонтерских объединений, работников органов исполнительной власти всех уровней, образовательных и медицинских учреждений, неравнодушных жителей города, районов и сельских поселений.
Напомним, что Гумцентр Омской области занимается доставкой адресных посылок и гуманитарной помощи, сформированной неравнодушными людьми, из Омска в Луганск и Курск бесплатно.