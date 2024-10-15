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Отопительный сезон в Волгограде стартует с 17 октября

Сейчас тепло подают в социальные объекты в соответствии с заявками руководителей.

Как сообщили в мэрии, новый отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октября. Подачу ресурса организуют, не дожидаясь 5 дней среднесуточных температур ниже 8 градусов. По данным метеорологов, погода во второй половине октября установится около такого показателя. Поэтому без тепла горожанам будет некомфортно.

Специалистам управляющих организаций и коммунальщикам предстоит поэтапно запустить подачу ресурса в МКД. Волгоградцев просят оказать содействие сотрудникам УК при необходимости доступа к системам теплоснабжения в квартирах. Одна из частых проблем — воздушные пробки в батареях, поэтому может потребоваться регулировка внутренних сетей.

ЖКХ