Отопительный сезон в Волгограде стартует с 17 октября

Как сообщили в мэрии, новый отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октября. Подачу ресурса организуют, не дожидаясь 5 дней среднесуточных температур ниже 8 градусов. По данным метеорологов, погода во второй половине октября установится около такого показателя. Поэтому без тепла горожанам будет некомфортно.
Специалистам управляющих организаций и коммунальщикам предстоит поэтапно запустить подачу ресурса в МКД. Волгоградцев просят оказать содействие сотрудникам УК при необходимости доступа к системам теплоснабжения в квартирах. Одна из частых проблем — воздушные пробки в батареях, поэтому может потребоваться регулировка внутренних сетей.