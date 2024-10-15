Отопительный сезон в Волгограде стартует с 17 октября

Как сообщили в мэрии, новый отопительный сезон в Волгограде стартует 17 октября. Подачу ресурса организуют, не дожидаясь 5 дней среднесуточных температур ниже 8 градусов. По данным метеорологов, погода во второй половине октября установится около такого показателя. Поэтому без тепла горожанам будет некомфортно.