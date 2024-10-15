Как защититься от пневмонии в Крыму

«Часто смерть бывает не только от пневмонии — это удар по организму, так как очаг бактериального или вирусного воспаления располагается очень близко с нашим кровотоком. И даже когда не сам микроорганизм проникает, а факторы воспаления — белки, то это часто приводит к дестабилизации атеросклеротических бляшек. Поэтому часто все это сопровождается инфарктом и инсультом, как в период пневмонии, так и после, а также тромбозами», — пояснил врач.