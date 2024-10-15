Как защититься от пневмонии в Крыму

Болезни органов дыхания, в том числе пневмония, являются третьей после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии причиной непрогнозируемой смертности населения, отметил Белоглазов. В Крыму, согласно последним статистическим данным, такие показатели ниже общероссийских, но риски по-прежнему велики, сказал он.
«И из них (случаев смертности — ред.) от 70%, как в 2022 году, когда пандемия была на исходе, до 35% приходится на пневмонию. То есть проблема остается. Несмотря на то, что сейчас у нас в Крыму показатели лучше, потому что наши лечебные учреждения, пульмонологическая служба после пандемии ковида лучше готовы оказывать помощь такому контингенту».
По его словам, на сегодняшний день в Крыму чаще регистрируют случаи заболевания бактериальной пневмонией — эта особенность наблюдается в целом в постковидный период. Поэтому на первом месте в списке защитных факторов — иммунизация от пневмококковой инфекции, подчеркнул Белоглазов.
«В настоящее время существует две вакцины — 13-валентная и 23-валентная от пневмококка. Людям с ослабленным иммунитетом необходимо начинать с 13-валентной, через год повторить 23-валентной, и дальше уже прививаться ею каждые пять лет», — рекомендовал врач.
Кроме того, есть группа вирусных пневмоний, которые после ковида протекают очень тяжело, добавил Белоглазов.
«Поэтому иммунизация от вирусов, в том числе гриппа, также является фактором профилактики, потому что эти заболевания тоже создают условия для развития пневмонии», — подчеркнул он.
Бактерии и вирусы чаще всего проникают в легочную ткань, поражая ее, из носоглотки больного, и происходит это как правило во время сна, заметил Белоглазов. Но одного только попадания болезнетворной микрофлоры в нижние отделы дыхательных путей недостаточно, чтобы развилась пневмония, добавил медик.
«Еще необходимо особое состояние иммунной системы, которая не сможет противодействовать и быть барьером для проникновения микроорганизмов или вирусов в легочную ткань. Потому что в норме она защищает нас, и легочная ткань практически стерильна», — сказал Белоглазов.
Повышенный риск заражения характерен для периода временной депрессии иммунной системы, делает вывод он, и это может быть при разных факторах.
«Это и действие стрессов, курение, употребление алкогольных напитков и ряд других факторов», — уточнил Белоглазов.
Следовательно, профилактикой вирусных инфекций и пневмонии является гигиена полости рта.
«Также это и борьба с ожирением. Потому что у пациентов с ожирением, особенно с морбидным, когда индекс массы тела более 40 килограммов на метр квадратный, часто пневмония протекает тяжело и приводит к летальному исходу», — добавил специалист.
Предсказать, как именно разовьется пневмония, трудно и в случае с пациентами, имеющими хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, подчеркнул Белоглазов.
«Часто смерть бывает не только от пневмонии — это удар по организму, так как очаг бактериального или вирусного воспаления располагается очень близко с нашим кровотоком. И даже когда не сам микроорганизм проникает, а факторы воспаления — белки, то это часто приводит к дестабилизации атеросклеротических бляшек. Поэтому часто все это сопровождается инфарктом и инсультом, как в период пневмонии, так и после, а также тромбозами», — пояснил врач.
Вот почему в пожилом возрасте, особенно после 65 лет, рекомендуется вакцинация, отметил он.
Также очень важным является укрепление иммунитета, делает вывод Белоглазов. Пока еще осень и холода в Крыму не наступили, профилактикой могут стать прогулки у моря, в лесах и горах, где вдыхать чистый воздух очень полезно, сказал он.
«Для крымчанина — это дышать свежим воздухом. Не курить, не пить и заниматься аэробной физической нагрузкой. Ну и, конечно, это рациональное и полноценное питание. Все это является факторами профилактики возникновения пневмоний», — подытожил врач.