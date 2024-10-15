В Севастополе археологи обнаружили некрополь

Морозова уточнила, что хотя окончательные выводы делать пока рано, гипотезу о том, что могилы относятся к раннему периоду истории Херсонеса, подтверждает само их расположение. Дело в том, что в греческих полисах людей обычно не хоронили в границах города — погребения проводились за его пределами. В данном случае могилы, по мнению ученых, относятся к первым векам в истории города, но расположены таким образом, что за границами поселения они могли быть только в первое время после основания колонии: затем Херсонес разросся, и эти земли уже были в пределах городской застройки.