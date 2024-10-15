В Севастополе археологи обнаружили некрополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Севастополе несколько древних захоронений, которые могут оказаться частью старейшего некрополя древнегреческой колонии Херсонес Таврический, основанной в V веке до нашей эры. Об этом сообщила ТАСС директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова в кулуарах Международной научной конференции «BYZANTINOTAURICA — III: Крым и Северное Причерноморье в системе мировых цивилизаций».
«Обнаружены захоронения. И сейчас мы их считаем более ранними по отношению к тем историческим захоронениям, о которых мы говорили [до этого]. Раскопки только-только закончились, находки вот-вот, буквально только что, находятся в руках ученых. Сейчас мы сядем описывать, анализировать и делать выводы. Но предполагается, что, да, [некрополь древнейший]», — ответила директор музея на вопрос о том, действительно ли на территории городища найден старейший некрополь.
Она отметила, что речь идет о нескольких захоронениях, а также об археологических артефактах, обнаруженных рядом с ними.
Морозова уточнила, что хотя окончательные выводы делать пока рано, гипотезу о том, что могилы относятся к раннему периоду истории Херсонеса, подтверждает само их расположение. Дело в том, что в греческих полисах людей обычно не хоронили в границах города — погребения проводились за его пределами. В данном случае могилы, по мнению ученых, относятся к первым векам в истории города, но расположены таким образом, что за границами поселения они могли быть только в первое время после основания колонии: затем Херсонес разросся, и эти земли уже были в пределах городской застройки.
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424−421 годах до нашей эры здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV века нашей эры. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.
За 200 лет археологических исследований рядом с Херсонесом было обнаружено несколько участков некрополя, однако все они относились к более поздним периодам — от, предположительно, IV века до нашей эры и вплоть до Средневековья.