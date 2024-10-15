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Калининградский зоопарк «впадает» в зимний режим работы

С 15 октября учреждение открыто до 17:00.

Источник: Клопс

Калининградский зоопарк с 15 октября переходит на зимний режим работы. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.

В связи с уменьшением светового дня зоопарк будет закрываться на час раньше. Познакомиться с экспозицией можно с 9:00 до 17:00. Павильоны открыты до 16:45. Кассы будут работать до 16:00.

Приобретать билеты рекомендуют онлайн на странице зоопарка, контрамарки действительны до конца 2024 года.

12 октября слонихе Преголи, появившейся на свет 54 года назад в Калининградском зоопарке, подарили 50-килограммовый тортик из овощей и фруктов.

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