С 2025 года иностранцам запретят водить такси в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 11 октября 2024 подписал указ о том, что в следующем году иностранцам нельзя будет заниматься определенной деятельностью на территории региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный документ. Ранее он был опубликован на интернет-портале правовой информации Иркутской области.