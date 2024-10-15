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С 2025 года иностранцам запретят водить такси в Иркутской области

Игорь Кобзев подписал распоряжение с определенными запретами.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 11 октября 2024 подписал указ о том, что в следующем году иностранцам нельзя будет заниматься определенной деятельностью на территории региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный документ. Ранее он был опубликован на интернет-портале правовой информации Иркутской области.

Иностранцам будет запрещено заниматься лесоводством, производить лекарства, как для людей, так и для животных, заниматься оптовой торговлей лесо- и пиломатериалов, продуктов, алкоголя и табачной продукции.

— Другой запрет касается работы в такси и регулярных перевозок пассажиров в городе и пригороде. Еще одной запрещенной сферой стали геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы по изучению недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, — рассказывают в информационном агентстве.

Также иностранцы не смогут проводить экскурсии, работать в сфере образования и предоставлять услуги по дневному уходу за детьми.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 15 октября в Ангарске загорелась кровля склада.