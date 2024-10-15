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В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе включат отопление

Отопительный сезон начинается с 15 октября.

Глава города Евгений Наумов рассказал, что все дома и соцобъекты Краснодара готовы к отопительного сезону.

«Мы сделали все, чтобы Краснодар провел зиму в тепле. Завершены работы в жилых домах и на социальных объектах. Устранены замечания, которые зафиксировал Ростехнадзор при первой проверке. Через неделю инспектор ещё раз убедится в полной готовности теплоснабжающих компаний», — сообщил мэр.

Согласно действующим правилам, центральное отопление включают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет меньше восьми градусов.

В первую очередь тепло пустят в социальные объекты — школы, детские сады и объекты здравоохранения. Следом батареи потеплеют в квартирах краснодарцев. Затем теплоснабжением обеспечат все остальные объекты Краснодара.

ЖКХ