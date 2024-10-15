В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе включат отопление

«Мы сделали все, чтобы Краснодар провел зиму в тепле. Завершены работы в жилых домах и на социальных объектах. Устранены замечания, которые зафиксировал Ростехнадзор при первой проверке. Через неделю инспектор ещё раз убедится в полной готовности теплоснабжающих компаний», — сообщил мэр.