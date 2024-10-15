В Ростове благоустроили еще одно общественное пространство

Парковая зона в прошлом году набрала в Ростове максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и затем одержала победу в областном конкурсе по выбору приоритетных для благоустройства территорий.