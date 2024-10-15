В Ростове благоустроили еще одно общественное пространство

— Объект сдан раньше намеченного срока. По контракту подрядная организация должна была все выполнить к 15 октября, но опередила график, — проинформировал глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Парковая зона в прошлом году набрала в Ростове максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и затем одержала победу в областном конкурсе по выбору приоритетных для благоустройства территорий.
Деньги на работы были выделены из федерального, регионального, городского бюджетов. Стоимость проекта составила 42 млн руб.
По словам Алексея Логвиненко, в сквере уложили тротуарную плитку, обустроили современную детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, установили урны, скамейки, смонтировали наружное освещение, провели комплексное озеленение: высадили деревья, кустарники, цветы-многолетники, посеяли газон.
Теперь в Ростове появилось еще одно комфортное место для отдыха и пеших прогулок.
— Надеюсь, обновленное общественное пространство придется по душе жителям всех возрастов, и они с удовольствием будут проводить в этой зеленой зоне свободное время, — сказал Алексей Логвиненко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.