Совет молодых учёных ДВФУ возглавил Олег Васильев

На заседании Совета молодых учёных Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) исследователи выбрали нового председателя. Как сообщила пресс-служба вуза, большинство собравшихся проголосовали за преподавателя из Донецкой Народной Республики Олега Васильева.
Олег Васильев — молодой специалист в области программной инженерии и искусственного интеллекта. В 2024 году он завершил аспирантуру по направлению «Информатика и вычислительная техника», получив квалификацию «Исследователь». Его научные интересы находятся на пересечении информационных технологий и культуры. Так он весьма помог университету перейти на работу с новой системой Научной библиотеки ДВФУ.
По словам самого Васильева, стать председателем Совета — большая честь и ответственность, которую он принял на себя благодаря поддержке коллег. В университете молодым учёным предоставляют возможности для реализации своих проектов, а Совет помогает в этом. Васильев подчеркнул важность такого содействия.
Олег Васильев родился в городе Макеевка на Донбассе. В Донецке он работал заведующим отделом в Доме работников культуры под руководством Майи Борисовны Калиниченко. В 2017 году Олег переехал во Владивосток и начал работать в ДВФУ, а в 2023 году стал членом Совета молодых учёных. Несмотря на переезд, он сохраняет связь с родным городом.
В университете активно поддерживают исследовательскую деятельность, сообщила пресс-служба ДВФУ. Молодые учёные сотрудничают не только с вузовскими лабораториями, но и с институтами Российской академии наук и международными центрами. Кроме того, они участвуют в реализации стратегических проектов в рамках программы «Приоритет 2030», которая направлена на поддержку российских университетов.