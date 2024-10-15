Совет молодых учёных ДВФУ возглавил Олег Васильев

Олег Васильев родился в городе Макеевка на Донбассе. В Донецке он работал заведующим отделом в Доме работников культуры под руководством Майи Борисовны Калиниченко. В 2017 году Олег переехал во Владивосток и начал работать в ДВФУ, а в 2023 году стал членом Совета молодых учёных. Несмотря на переезд, он сохраняет связь с родным городом.