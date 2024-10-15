«Похудел на 50 кило, практически вдвое!»: сибиряк 66 дней дрейфовал в Охотском море на лодке с телами брата и племянника

Трое родственников пропали без вести в Охотском море: двое братьев и 15-летний сын одного из них. Мужчины, приехавшие из Бурятии, давно планировали посетить Шантарские острова — заранее купили лодку и запаслись провизией. И вот, время отдыха подошло к концу. В полдень 9 августа семья решила вернуться в город Оха на Сахалине. Они вышли на воду и исчезли. По словам близких, искать их начали не сразу — лишь спустя несколько дней. Подробности — в материале КП-Иркутск.
За дело взялись спасатели сразу трех регионов, на территории которых могли пропасть сибиряки: Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев. Были задействованы самолеты и вертолеты. Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы. Только за две недели обследовали больше 200 тысяч квадратных километров. Но ни вещей, ни лодки так и не обнаружили.
И только мать пропавшего подростка не оставляла надежды:
«Я прошу вас только не прекращайте поиски! Если они где-то ждут, надеются на помощь, а мы их не ищем», — молила убитая горем женщина.
14 октября семье пропавших поступил звонок. Дрейфующий в море катамаран «Байкат 470» случайно нашли рыбаки. На борту находились два тела и один выживший. Спустя два месяца, а именно 66 (!) дней, дождаться помощи смог лишь 46-летний Михаил Пичугин. Его брат и племянник, по одной из версий, скончались от обезвоживания.
— Когда сообщили, что Миша жив, я подумала: мы ждали чуда, и оно произошло! — вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск 38-летняя Екатерина Пичугина, бывшая жена Михаила. — А после 4-х утра мне позвонил капитан корабля, на котором Мишу везут в Магадан. Сказал, что он попросил позвонить мне. Значит, вспомнил мой номер, либо смог сохранить свой телефон. Капитан говорит, что Мише оказали медицинскую помощь. Состояние удовлетворительное. Правда, если верить информации из Интернета — похудел на 50 кило. Это практически вдвое!
Рыбаки сняли на видео момент спасения мужчины. От увиденного его близкие были в шоке — сибиряка не узнать. Чем тот питался, остается вопросом, ведь еды и воды на лодке было лишь на две недели. Известно, что с собой семья брала удочки. Но смогли ли ими воспользоваться? Тоже вопрос без ответа пока. Их сможет дать только сам Михаил, но он все еще в море. Только вечером сегодняшнего дня его доставят в порт Магадана. Еще более экстремальными условия делала погода. Как вообще смог столько времени продержаться, не поддается уму. На берегу температура воздуха опускалась до −10 градусов, температура воды в Охотском море в августе была — не более 13 градусов, в октябре — не более 4.
Как выяснила КП-Иркутск, 46-летний Михаил Пичугин работает на Сахалине вахтами. В свободное время выходит в море ради рыбалки. Также увлекается охотой. Не исключено, что прежний опыт отчасти помог ему в выживании. Родом мужчина из столицы Бурятии. В Улан-Удэ его ждут пожилая мать, экс-супруга и 12-летняя дочь. К слову, школьница этим летом тоже отдыхала вместе с отцом на острове и должна была отправиться в роковую поездку на Шантары.
— В один момент она попросила купить ей билет домой. Сказала, что не хочет смотреть на китов и не хочет плыть на острова, — продолжает рассказывать Екатерина. — Бывший муж был против, мол, каждый день уже распланирован, но дочь ни в какую не соглашалась остаться. Тогда я купила ей билет и отправила в Красноярск, в гости к тете.
По предварительным данным, причиной случившегося стал сломанный двигатель моторной лодки. Вместе с этим повлиял факт, что поиски начались спустя время. А в сентябре их вовсе приостановили.
— Мы просили, что работы не заканчивали, писали заявления, даже обращались за помощью к главе Бурятии, — говорит Екатерина Пичугина.
Вечером 15 октября Михаил прибудет в Магадан, где его осмотрят врачи. После лечения тот сможет вернуться на малую родину.