«Похудел на 50 кило, практически вдвое!»: сибиряк 66 дней дрейфовал в Охотском море на лодке с телами брата и племянника

Рыбаки сняли на видео момент спасения мужчины. От увиденного его близкие были в шоке — сибиряка не узнать. Чем тот питался, остается вопросом, ведь еды и воды на лодке было лишь на две недели. Известно, что с собой семья брала удочки. Но смогли ли ими воспользоваться? Тоже вопрос без ответа пока. Их сможет дать только сам Михаил, но он все еще в море. Только вечером сегодняшнего дня его доставят в порт Магадана. Еще более экстремальными условия делала погода. Как вообще смог столько времени продержаться, не поддается уму. На берегу температура воздуха опускалась до −10 градусов, температура воды в Охотском море в августе была — не более 13 градусов, в октябре — не более 4.