В Хабаровске раскрыли интригу со странными белыми конструкциями

В Хабаровске раскрыта интрига с установленными вблизи кинотеатра «Гигант» тремя белыми призмами. Больше недели пользователи социальных сетей и пабликов гадали, чтобы это могло быть: строительные или рекламные конструкции, подготовка к промо-акции какого-то магазина? Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе международного фестиваля анимации «Анимур», вопросы отпали только теперь.
Три уличных художника украсили белые призмы граффити. Каждый работал в собственном стиле. Теперь конструкции стали частью оформления анимационного фестиваля «Анимур». Он состоится в кинотеатре «Гигант» с 1 по 4 ноября. Его главной концепцией станут «Драконы анимации», которые изображены на одной из призм.
— Такой разлёт стилей изображений — отсылка к духу фестиваля. Это анимационные фильмы со всего света в разных художественных стилях. И наивные, и поучительные, и музыкальные, и с глубоким драматическим содержанием. Благодаря этому фестивалю мы знаем, что не только любви, но и анимации все возрасты покорны. Это большой праздник, — прокомментировал арт-директор фестиваля Константин Сахно.
Напомним, во время «Анимура» зрители смогу оценить произведения мультипликаторов из 27 стран мира. В том числе, на фестивале представят 37 проектов российских аниматоров. Проект проводится при поддержке ведущей студии анимации в стране «Союзмультфильма». Все показы бесплатные. График сеансов можно будет посмотреть на сайте фестиваля после 16 октября.