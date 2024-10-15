В Хабаровске раскрыли интригу со странными белыми конструкциями

— Такой разлёт стилей изображений — отсылка к духу фестиваля. Это анимационные фильмы со всего света в разных художественных стилях. И наивные, и поучительные, и музыкальные, и с глубоким драматическим содержанием. Благодаря этому фестивалю мы знаем, что не только любви, но и анимации все возрасты покорны. Это большой праздник, — прокомментировал арт-директор фестиваля Константин Сахно.