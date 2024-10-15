Московские студенты узнали о карьерных возможностях в Хабаровском крае

В Российском технологическом университете МИРЭА состоялась интерактивная выставка «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024», на которой студентам рассказали о популярных профессиях и мерах поддержки для переселенцев в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Мероприятие предоставляет уникальную возможность для молодежи познакомиться с актуальными предложениями на рынке труда и социальной поддержкой.
На выставке были представлены самые востребованные специальности, такие как инженер-конструктор, производственный мастер, строитель кораблей и оператор станков с программным управлением. Кроме того, студентов ознакомили с актуальными вакансиями крупных предприятий региона, среди которых Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Амурский судостроительный завод и Дальэнергомаш.
Одной из самых популярных зон на выставке стала секция «Туризм». Здесь студенты могли отправиться в виртуальное путешествие по дальневосточным регионам и зарегистрироваться для участия в «Большом дальневосточном квесте». Победители квеста получат одну из девяти путевок на двоих, что вызвало большой интерес у молодежи. Каждый второй студент, посетивший выставку, выразил желание не только посетить дальневосточный регион, но и выиграть этот незабываемый опыт.
Победители прошлогоднего «Большого дальневосточного квеста» уже смогли насладиться поездкой в Хабаровский край. В их программе были обзорные экскурсии по краевой столице, визиты к хранителю петроглифов в селе Сарапульское, а также экскурсии на Амурский мост и в загадочную башню Инфиделя. Они также посетили озеро с цветущими лотосами Комарова и зоосад имени Сысоева, а также исследовали «Змеиную» сопку и музей природы в Большехехцирском заповеднике. В программе путешествия была прогулка на парусной яхте по реке Амур и полет на воздушном шаре.
Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» стартовал 30 сентября и продлится до 1 ноября. Выставка проходит в крупнейших вузах Москвы и Московской области. Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Полная программа мероприятий доступна на сайте ddv.moscow.