Олбани
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские студенты узнали о карьерных возможностях в Хабаровском крае

В МИРЭА проходит выставка, посвященная карьерным возможностям и культурным особенностям Дальнего Востока.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Российском технологическом университете МИРЭА состоялась интерактивная выставка «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024», на которой студентам рассказали о популярных профессиях и мерах поддержки для переселенцев в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Мероприятие предоставляет уникальную возможность для молодежи познакомиться с актуальными предложениями на рынке труда и социальной поддержкой.

На выставке были представлены самые востребованные специальности, такие как инженер-конструктор, производственный мастер, строитель кораблей и оператор станков с программным управлением. Кроме того, студентов ознакомили с актуальными вакансиями крупных предприятий региона, среди которых Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Амурский судостроительный завод и Дальэнергомаш.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил значимость таких мероприятий: «“Дни регионов Дальнего Востока — 2024” в МИРЭА — яркий пример того, как необходимо строить мосты между молодежью и перспективами, которые открываются в различных регионах нашей страны. Мы стремимся, чтобы подобные мероприятия служили точками притяжения для студентов, помогая им осознавать уникальные карьерные возможности, доступные в дальневосточных регионах».

Одной из самых популярных зон на выставке стала секция «Туризм». Здесь студенты могли отправиться в виртуальное путешествие по дальневосточным регионам и зарегистрироваться для участия в «Большом дальневосточном квесте». Победители квеста получат одну из девяти путевок на двоих, что вызвало большой интерес у молодежи. Каждый второй студент, посетивший выставку, выразил желание не только посетить дальневосточный регион, но и выиграть этот незабываемый опыт.

Победители прошлогоднего «Большого дальневосточного квеста» уже смогли насладиться поездкой в Хабаровский край. В их программе были обзорные экскурсии по краевой столице, визиты к хранителю петроглифов в селе Сарапульское, а также экскурсии на Амурский мост и в загадочную башню Инфиделя. Они также посетили озеро с цветущими лотосами Комарова и зоосад имени Сысоева, а также исследовали «Змеиную» сопку и музей природы в Большехехцирском заповеднике. В программе путешествия была прогулка на парусной яхте по реке Амур и полет на воздушном шаре.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» стартовал 30 сентября и продлится до 1 ноября. Выставка проходит в крупнейших вузах Москвы и Московской области. Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Полная программа мероприятий доступна на сайте ddv.moscow.

образование