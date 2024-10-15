Московские студенты узнали о карьерных возможностях в Хабаровском крае

Победители прошлогоднего «Большого дальневосточного квеста» уже смогли насладиться поездкой в Хабаровский край. В их программе были обзорные экскурсии по краевой столице, визиты к хранителю петроглифов в селе Сарапульское, а также экскурсии на Амурский мост и в загадочную башню Инфиделя. Они также посетили озеро с цветущими лотосами Комарова и зоосад имени Сысоева, а также исследовали «Змеиную» сопку и музей природы в Большехехцирском заповеднике. В программе путешествия была прогулка на парусной яхте по реке Амур и полет на воздушном шаре.