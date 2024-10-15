В Томске разработали сорбент для улавливания углекислого газа на МКС и подлодках

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Новый сорбционный материал для улавливания углекислого газа, который может использоваться в системах «замкнутого цикла» — космических кораблях, подводных лодках, а также для очистки сбросовых газов на предприятиях и развития зеленой энергетики, создали ученых химического факультета Томского государственного университета (ТГУ). Новый сорбент можно использовать много раз и он будет изготавливаться из отечественного сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам ученых, сорбенты, используемые сейчас в системах «замкнутого цикла», главным образом основаны на разработках в советские годы и во многом не отвечают современным требованиям, предъявляемым к материалам такого типа.
«Ученым химического факультета благодаря большому научному заделу удалось найти более эффективное решение задачи. Они разработали регенерируемые сорбенты, что позволяет использовать накопленный углекислый газ для дальнейшей промышленной переработки и получения ценных продуктов. Основой для нового сорбента выступают соединения циркония, в том числе Zr-содержащий металлорганический координационный полимер UiO-66», — говорится в сообщении.
Область применения нового материала достаточно широкая — от улавливания углекислого газа в системах «замкнутого цикла» до очистки воздуха в местах с большим скоплением техники и людей, при этом плохо вентилируемых, к примеру, на подземных парковках торговых центров, аэропортов и т. д. Другое перспективное направление применения нового сорбента — очистка сбросовых газов промышленных предприятий. В медицине сорбент может использоваться для очистки синтетических смесей для дыхания или наркоза от выдыхаемого человеком СО2.
«К преимуществам нового материала можно отнести способность улавливания углекислого газа в относительно малых концентрациях (0,4−2%), то есть на уровне его содержания в воздухе или в выдохе человека. Наряду с этим важным является то, что регенерация сорбента после использования осуществляется без высоких температур, в нашем случае не более 120 градусов. После извлечения из него углекислого газа сорбционная емкость материала полностью восстанавливается, он готов к адсорбции новой порции СО2. Многоразовый сорбент дает большое преимущество в плане эффективности и экономики использования», — приводятся в сообщении слова автора проекта, заведующего научно-исследовательской лабораторией пористых материалов и сорбции ХФ ТГУ Григория Мамонтова.
Сейчас ученые создали прототип, а к концу 2024 года планируют наработать первую опытную партию сорбента и передать ее на производства для проведения испытаний в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации. Новый сорбент создан в рамках стратпроекта «Технологии безопасности», который ТГУ реализует при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030». Стратегический проект нацелен на разработку новых материалов и технологий для противодействия терроризму, техногенным, биогенным, социокультурным угрозам и идеологическому экстремизму.