В Томске разработали сорбент для улавливания углекислого газа на МКС и подлодках

«К преимуществам нового материала можно отнести способность улавливания углекислого газа в относительно малых концентрациях (0,4−2%), то есть на уровне его содержания в воздухе или в выдохе человека. Наряду с этим важным является то, что регенерация сорбента после использования осуществляется без высоких температур, в нашем случае не более 120 градусов. После извлечения из него углекислого газа сорбционная емкость материала полностью восстанавливается, он готов к адсорбции новой порции СО2. Многоразовый сорбент дает большое преимущество в плане эффективности и экономики использования», — приводятся в сообщении слова автора проекта, заведующего научно-исследовательской лабораторией пористых материалов и сорбции ХФ ТГУ Григория Мамонтова.