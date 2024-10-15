В Самаре пройдет мастер-класс по созданию деревянных домиков для детей

В субботу, 19 октября, в 11:00 в музее-галерее «Заварка» состоится мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой. На занятии дети смогут создать собственный макет деревянного домика, вдохновляясь графикой Вагана Каркарьяна. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Копии работ художника представлены на выставке, посвященной 90-летию выдающегося самарского архитектора и градозащитника. В ходе мастер-класса юные участники не только соберут свои домики, но и узнают о жизни в деревянных домах, а также познакомятся с названиями некоторых декоративных элементов зданий. В результате занятия у них получится настоящая самарская улочка, подобная тем, которые можно встретить в историческом центре областной столицы.
Стоимость участия составляет 400 рублей. Количество мест ограничено. Для участия требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея.