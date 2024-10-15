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В Самаре пройдет мастер-класс по созданию деревянных домиков для детей

Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев на мастер-класс «Страна чудес».

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 19 октября, в 11:00 в музее-галерее «Заварка» состоится мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой. На занятии дети смогут создать собственный макет деревянного домика, вдохновляясь графикой Вагана Каркарьяна. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Копии работ художника представлены на выставке, посвященной 90-летию выдающегося самарского архитектора и градозащитника. В ходе мастер-класса юные участники не только соберут свои домики, но и узнают о жизни в деревянных домах, а также познакомятся с названиями некоторых декоративных элементов зданий. В результате занятия у них получится настоящая самарская улочка, подобная тем, которые можно встретить в историческом центре областной столицы.

Стоимость участия составляет 400 рублей. Количество мест ограничено. Для участия требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея.