В Самаре пройдет мастер-класс по созданию деревянных домиков для детей

Копии работ художника представлены на выставке, посвященной 90-летию выдающегося самарского архитектора и градозащитника. В ходе мастер-класса юные участники не только соберут свои домики, но и узнают о жизни в деревянных домах, а также познакомятся с названиями некоторых декоративных элементов зданий. В результате занятия у них получится настоящая самарская улочка, подобная тем, которые можно встретить в историческом центре областной столицы.