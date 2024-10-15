В Омске снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом в школах и детсадах

В Омске началось снижение сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные департамента образования.
По данным на понедельник, 14 октября, на карантине находятся 28 школ, 275 классов перешли на дистанционное обучение. На прошлой неделе, в пятницу, было закрыто 34 школы, на дистант ушли 328 классов.
Также наблюдается снижение заболеваемости в дошкольных учреждениях. По данным на понедельник, закрыты 38 групп в 26 детских садах. На прошлой неделе было закрыто 35 групп в 26 детских садах.
Несмотря на текущее снижение, специалисты ожидают новый всплеск заболеваемости в декабре — январе. Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку против гриппа.