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В Омске снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом в школах и детсадах

В Департаменте образования Омска рассказали об актуальной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в школах и детских садах.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началось снижение сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные департамента образования.

По данным на понедельник, 14 октября, на карантине находятся 28 школ, 275 классов перешли на дистанционное обучение. На прошлой неделе, в пятницу, было закрыто 34 школы, на дистант ушли 328 классов.

Также наблюдается снижение заболеваемости в дошкольных учреждениях. По данным на понедельник, закрыты 38 групп в 26 детских садах. На прошлой неделе было закрыто 35 групп в 26 детских садах.

Несмотря на текущее снижение, специалисты ожидают новый всплеск заболеваемости в декабре — январе. Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку против гриппа.