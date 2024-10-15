16-летняя уфимка попала в больницу после того, как ее сбила иномарка

Вчера вечером, 14 октября, в Уфе в ДТП пострадала девушка-подросток. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома № 97 по улице Цюрупы. 26-летний мужчина за рулем Kia Rio наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия несовершеннолетняя получила множество травм, ее госпитализировали.
— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает дорожная полиция.
В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.
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