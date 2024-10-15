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В Новосибирске на два дня закроют для движения одну из полос Димитровского моста

Это необходимо для укладки асфальтобетона на проезжей части.

Источник: Соцсети

Одну из полос Димитровского моста в Новосибирске закроют на два дня для укладки асфальта. Об этом во вторник, 15 октября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

По данным МКУ «Гормост», речь идёт о крайней левой полосе переправы в направлении с левого на правый берег. Она будет закрыта для машин с полуночи среды, 16 октября до полуночи пятницы, 18 октября.

В этот период подрядчик ремонта моста будет выполнять устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части. По окончании всех работ будет открыто полноценное движение по всем полосам моста без ограничений.

В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и просят водителей быть внимательными.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэр Кудрявцев распорядился открыть шесть полос на двух мостах до конца года.