В Новосибирске на два дня закроют для движения одну из полос Димитровского моста

Одну из полос Димитровского моста в Новосибирске закроют на два дня для укладки асфальта. Об этом во вторник, 15 октября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
По данным МКУ «Гормост», речь идёт о крайней левой полосе переправы в направлении с левого на правый берег. Она будет закрыта для машин с полуночи среды, 16 октября до полуночи пятницы, 18 октября.
В этот период подрядчик ремонта моста будет выполнять устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части. По окончании всех работ будет открыто полноценное движение по всем полосам моста без ограничений.
В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и просят водителей быть внимательными.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэр Кудрявцев распорядился открыть шесть полос на двух мостах до конца года.