В челябинском храме в Покров произошло чудо

«Настоятель храма Вознесения Господня в селе Красносельское Вадим Бойко, разбиравший несколько старинных икон для реставрации, увидел, что на стекле от оклада иконы Пресвятой Богородицы “Знамение” отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников в своем телеграм-канале.
Произошедшее чудо, считает он, является еще одним поводом для обращения к Небесной Матери, посреднице между людьми и Богом. В храме говорят, что нужно просить ее о заступничестве.
Колесников также добавил, что своим долгом считает по мере сил помогать в реставрации сельского храма.