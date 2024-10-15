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В челябинском храме в Покров произошло чудо

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября, ФедералПресс. В Челябинской области в храме села Красносельское на стекле от оклада иконы отразился лик Богоматери с Младенцем. Чудо произошло 14 октября в праздник — в Покров Пресвятой Богородицы.

Источник: Shutterstock

«Настоятель храма Вознесения Господня в селе Красносельское Вадим Бойко, разбиравший несколько старинных икон для реставрации, увидел, что на стекле от оклада иконы Пресвятой Богородицы “Знамение” отразился лик Богоматери с Младенцем», — написал депутат Государственной думы от Челябинска Олег Колесников в своем телеграм-канале.

Произошедшее чудо, считает он, является еще одним поводом для обращения к Небесной Матери, посреднице между людьми и Богом. В храме говорят, что нужно просить ее о заступничестве.

Колесников также добавил, что своим долгом считает по мере сил помогать в реставрации сельского храма.

религии