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Житель Красноярского края выиграл в лотерею более 4 млн рублей

Житель Красноярского края выиграл в одной из лотерей суперприз — 4 308 270 рублей.

Источник: Reuters

Житель Красноярского края выиграл в одной из государственных лотерей суперприз — 4 308 270 рублей.

Известно, что участник купил билет за 25 рублей в мобильной версии сайта «Столото» незадолго до начала розыгрыша, который состоялся 13 октября.

По условиям, необходимо было угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число — во втором. Жителя Красноярского края к победе привели числа 19, 5, 11, 16, 17, 8, 9, 13, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором.

Сообщается, что счастливчик еще не обратился за выигрышем.