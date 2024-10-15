Житель Красноярского края выиграл в лотерею более 4 млн рублей

По условиям, необходимо было угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число — во втором. Жителя Красноярского края к победе привели числа 19, 5, 11, 16, 17, 8, 9, 13, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором.