Концерт в честь Дня рождения музыкального театра прошел в Хабаровске

По информации министерства культуры, театр основали в 1926 году. Он считается первым профессиональным театром оперетты в СССР, на год старше Московской оперетты, на три года — Санкт-Петербургского театра музкомедии. Он находился на разных площадках, а в свое здание переехал в 1977 году, но оно сгорело в пожаре.