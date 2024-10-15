Концерт в честь Дня рождения музыкального театра прошел в Хабаровске

В Хабаровске состоялся концерт, посвященный 98-летнему Дню рождения краевого музыкального театра. Он прошел на сцене Дома офицеров ВВО. Вечер объединил коллег, друзей и поклонников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации министерства культуры, театр основали в 1926 году. Он считается первым профессиональным театром оперетты в СССР, на год старше Московской оперетты, на три года — Санкт-Петербургского театра музкомедии. Он находился на разных площадках, а в свое здание переехал в 1977 году, но оно сгорело в пожаре.
«Театр продолжает жить и развиваться. Благодаря поддержке правительства края, ни один артист театра не покинул труппу. Все рабочие места сохранены — в штате 330 человек, включая сотрудников цехов, творческий состав, административный и обслуживающий персонал. Продолжаем проводить комплексную инвентаризацию спасенного имущества», — рассказала директор театра Татьяна Абазовская.
Поддержать театр теперь могут все желающие: в регионе специальный счет учреждения культуры. Реквизиты счета доступны по ссылке.